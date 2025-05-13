Ordu'da Tefecilik Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen iki kişi, yapılan operasyon sonucunda tutuklandı. Aramalarda 132 bin lira nakit para ve çeşitli belge ve malzemeler ele geçirildi.
Ordu'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik suçuna yönelik Ünye ilçesinde 6 ev ile 2 iş yerinde arama yaptı.
Arama yapılan adreslerde 132 bin 980 lira para, 25 muhtelif kredi kartı, 3 senet defteri, 11 muhtelif senet, 100 fişek, 2 şarjör ile 1 alacak borç defteri ele geçirildi.
Operasyonda Y.K. ve G.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel