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Ordu'da tedavi için geldiği hastane yakınında otomobilin çarptığı kadın öldü

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Ordu'da tedavi için geldiği hastane yakınında otomobilin çarptığı kadın öldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde, tedavi için geldiği hastane yakınında otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, tedavi için geldiği hastane yakınında otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

A.S yönetimindeki 34 AIJ 029 plakalı otomobil, Ünye Devlet Hastanesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Zekiye Özdemir'e (77) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özdemir'in fizik tedavi için eşiyle geldiği aynı hastanedeki tedavisinin ardından dolmuşa binmek için yolun karşısına geçmek istediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Ordu Güncel Haberler

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