Ordu'da tedavi edilen iki baykuş doğaya bırakıldı - Haberler

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Ordu'da tedavi edilen iki baykuş doğaya bırakıldı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ordu'da tedavi edilen iki baykuş doğaya bırakıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki baykuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde iki baykuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliğince yaklaşık 3 ay önce biri bitkin, diğeri de yaralı baykuş koruma altına alındı.

Şeflikte bakımları yapılan kuşların tedavisi ise veteriner hekim Yunus Emre Gümüş tarafından gerçekleştirildi.

Tedavi ve rehabilitasyonlarının ardından sağlıklarına kavuşan baykuşlar, ilçenin kırsal kesiminde doğaya bırakıldı.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ordu, Güncel, Haberler

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