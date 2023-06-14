Ordu'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
İlçenin Kaledere Mahallesi Çınarlık Caddesi'nde dün tartıştığı Yunus S'yi (34) pompalı tüfekle ateş ederek yaralayan Mehmet A'nın (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Mehmet A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayda ağır yaralanan Yunus S'nin, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel