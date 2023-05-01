Ordu'da tartıştığı erkek arkadaşını öldüren kadın tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldüren kadın cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Ünye ilçesine bağlı Keş Mahallesi'nde, tartıştığı erkek arkadaşı Cengiz P'yi (35) tabancayla ateş ederek öldüren Merve K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Merve K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçenin Keş Mahallesi kumsalında dün, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Merve K. (32) erkek arkadaşı Cengiz P'yi tabancayla vurarak yaralamış, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Cengiz P. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Merve K, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.