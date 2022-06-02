Ordu'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

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Ordu'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir kişi tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir kişi tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü.

Çaytepe Mahallesi'nde bir araya gelen R.S, E.B. ve K.K.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S, E.B'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan E.B, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince yakalan R.S. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Perşembe Çaytepe Ordu Güncel Haberler

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