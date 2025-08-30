Ordu'da Tarım Aracı Kazasında Hayatını Kaybeden 4 Kişinin Cenazesi Toprağa Verildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu ölen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

İlçede dün "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücü Yusuf (49), ablası Ayşe (63) ile yengesi Güler Tunçel (55) ile torunu Burak Asaf Çimen (8) için İnkur Mahallesi'ndeki Kerimoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeler, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

Törene, vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan sürücünün yaralanan eşi Nurten Tunçel ve 8 yaşındaki oğlu ile 6 yaşındaki torununun tedavileri hastanelerde devam ediyor.