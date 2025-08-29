Ordu'da Tarım Aracı Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da Tarım Aracı Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir tarım aracının devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayda sürücü Yusuf T. ve ailesi kazada yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının şarampole devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Güzelkale Mahallesi'nde Yusuf T'nin (49) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile ablası Ayşe T. (63), yengesi Güler T. (55) ve torunu B.A.Ç. (8) hayatını kaybetti.

Sürücünün yaralanan eşi Nurten T. ve oğlu O.T. (8) ile torunu U.A.Ç. (6) ise ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
