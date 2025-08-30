Ordu'da Tarım Aracı Kazası: 4 Ölü, 3 Yaralı
Ordu'da 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazadan önce araçtaki aile fertlerinin kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Ordu'da tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu ölen aynı aileden 4 kişinin ve 3 yaralının, kazadan kısa süre önce araçta çekilen görüntülerine ulaşıldı.
Ünye ilçesinin Güzelkale Mahallesi'nde Yusuf T'nin (49) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının dün şarampole devrildiği kaza öncesinde ailenin cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Sürücünün yaralanan eşi Nurten T'nin kaydettiği görüntülerde, seyir halindeki araçtakilerin el salladıkları anlar yer alıyor.
Kazada sürücü ile ablası Ayşe T. (63), yengesi Güler T. (55) ve torunu B.A.Ç. (8) hayatını kaybetmişti.
Yaralanan Nurten T, oğlu O.T. (8) ile torunu U.A.Ç'nin (6) tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.