Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da pat pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü öldü, yengesi yaralandı.

Gölköy ilçesinin Cihadiye Mahallesi'nde Adem Doğan'ın kullandığı tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan sürücü ve yengesi Naciye Doğan, ambulansla Gölköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Naciye Doğan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.