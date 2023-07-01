Üye Girişi
Haberler
Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Güncel Haberler

Ordu'nun Gölköy ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, yengesi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da pat pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü öldü, yengesi yaralandı.

Gölköy ilçesinin Cihadiye Mahallesi'nde Adem Doğan'ın kullandığı tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan sürücü ve yengesi Naciye Doğan, ambulansla Gölköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Naciye Doğan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

Gölköy Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title