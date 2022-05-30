Ordu'da tarihi kale dehlizine raylı sistem - Haberler

ORDU'da, tarihi M.Ö. 200-250 yıllarına dayanan, Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından inşa ettirilen Ünye Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait sikke, çömlek ve güllelerin bulunduğu tarihi kalenin 250 metrelik dehlizine ziyaretçiler için raylı sistem kuruluyor. Bu sayede turistler, raylı sisteme monte edilecek vagonla dehlize inip çıkabilecek.

İlçenin Güzelkale Mahallesi'ndeki M.Ö. 200 ile 250 yılları arasında Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından yaptırılan Ünye Kalesi'nin bugüne kadar girilemeyen dehlizleri, turizme kazandırılıyor. Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Ünye Belediyesi iş birliğiyle Ünye Kalesi'nde kapalı olan dehlizler temizlenmesi için proje hazırlandı. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca projenin kabul edilmesiyle 2016'da kalede çalışma başlatıldı. İki etap olmak üzere yapılan çalışmalarda önce kalenin etrafındaki surlar gün yüzüne çıkarılarak, çevre düzenlemesi yapıldı.

Öte yandan Başkan Tavlı, kalede bulunan Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait eserlerin Ordu Müzesi'ne teslim edildiğini dile getirdi.