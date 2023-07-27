Ordu'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Ordu'da yapılan bir ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda, H.D'nin evinde uyuşturucu ve tarihi eserler ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı.