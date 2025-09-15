Haberler

Ordu'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı. İzinsiz kazı yapan şüphelilerin evinde Osmanlı dönemine ait sikkeler ve silah ele geçirildi.

ORDU'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

Ünye ilçesi Yazkonağı Mahallesi'nde 12 Eylül'de izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma başlattı. Bu kapsamda 13 Eylül'de mahalledeki bir adrese ekiplerce operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 5 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 121 fişek ele geçirilirken, M.A. (46), S.Ç. (49), N.K. (50), M.T. (52) ile B.Ç. (45) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Ünye Adliyesi'ne sevk edilen5 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gündür kepenk açmayan iş yerine giren polis iki cesetle karşılaştı

3 gündür açılmayan iş yerine giren polis ekipleri dehşetle karşılaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.