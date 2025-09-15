Ordu'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
Ordu'da jandarma tarafından gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı. Yapılan aramada Osmanlı dönemine ait 5 sikke, ruhsatsız bir tabanca ve 121 fişek ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Ünye ilçesine bağlı Yazkonağı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait 5 sikke, ruhsatsız tabanca ile 121 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili M.A, S.Ç, N.K, M.T. ile B.Ç. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel