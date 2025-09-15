Ordu'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu Ünye ilçesine bağlı Yazkonağı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait 5 sikke, ruhsatsız tabanca ile 121 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A, S.Ç, N.K, M.T. ile B.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.