Ordu'da suç örgütü operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Ordu'da gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün faaliyetlerine yönelik operasyon düzenledi ve E.N.K. ve F.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 GPS ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ordu'da, suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün faaliyetlerine ve deşifresine yönelik operasyonda E.N.K. (21) ve F.K'yi (28) gözaltına aldı.
Adreslerinde yapılan aramada 3 GPS ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.