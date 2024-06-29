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Ordu'da Su Altında Yapılan Evlilik Teklifi

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Ordu'nun Perşembe ilçesinde sağlık personelinin kız arkadaşına su altında yaptığı pankartlı sürpriz evlilik teklifi, su altı kamerasıyla görüntülendi. Sefa Türel, kız arkadaşı Damlanur Sarı'ya su altında sürpriz evlilik teklifi yapmak için Ordu Dalış Kulübü ile iletişime geçti. Evlilik teklifi için pankart hazırlayan Türel, Sarı'yı dalış yapmaya ilçenin Yason Burnu mevkisine davet etti. Türel, 5 metre derinlikte, 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartı açarak Sarı'ya sürpriz teklifte bulundu.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde sağlık personelinin kız arkadaşına su altında yaptığı pankartlı sürpriz evlilik teklifi, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Tokat'taki bir hastanede görevli 27 yaşındaki Sefa Türel, Ordulu kız arkadaşı Damlanur Sarı'ya su altında sürpriz evlilik teklifi yapmak için Ordu Dalış Kulübü ile iletişime geçti.

Evlilik teklifi için pankart hazırlayan Türel, Sarı'yı dalış yapmaya ilçenin Yason Burnu mevkisine davet etti.

Dalış eğitmeni Hakan Güney ile hazırlıkları tamamlayan gençler, tekneyle denize açıldıktan bir süre sonra dalış yaptı.

Türel, 5 metre derinlikte, "Benimle evlenir misin?" yazılı pankartı açarak Sarı'ya sürpriz teklifte bulundu.

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Damlanur Sarı, yazıyı okuduktan sonra Sefa Türel'e sarıldı.

Türel'in, teklifini kabul eden Sarı'nın parmağına yüzük takması, su altı kamerasıyla kaydedildi.

Sefa Türel, AA muhabirine, unutamayacakları bir evlilik teklifinde bulunmak istediğini belirterek, "Suyun altında büyük keyif aldık. Ayrıca unutulmaz bir anı yaşadık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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