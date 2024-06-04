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Ordu'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Y.Y. ile U.B.K'nin adreslerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Y.Y. ile U.B.K'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Altınordu Narkotik Ordu Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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