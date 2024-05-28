Ordu'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcılarına yönelik olarak yakalanan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda B.A. ve Ş.A'nın üst aramasında 80 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.
Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde B.A. ve Ş.A'nın üst aramasında satışa hazır 16 parça halinde 80 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.