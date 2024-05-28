Üye Girişi
Haberler

Ordu'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcılarına yönelik olarak yakalanan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda B.A. ve Ş.A'nın üst aramasında 80 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde B.A. ve Ş.A'nın üst aramasında satışa hazır 16 parça halinde 80 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Altınordu Narkotik Ordu Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

 İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title