Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü

AA - Hayati Akçay - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti.

MESUDİYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ilışar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin (70) ve Dursene Sevim (67) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz buldukları çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin cenazeleri, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Jandarma, Mesudiye, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title