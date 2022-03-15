Ordu'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çiftin cenazeleri defnedildi
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Ordu'nun Mesudiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren çiftin cenazeleri toprağa verildi.
MESUDİYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren çiftin cenazeleri toprağa verildi.
İlçenin Ilışar Mahallesi'ndeki evlerinde dün gece ölü bulunan ve sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen Hüseyin (70) ve Dursene Sevim (67) çiftinin Ordu Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.
Sevim çiftinin cenazeleri, yakınları tarafından alınarak aynı mahalledeki Merkez Camisi avlusuna getirildi.
Burada öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilen çiftin cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül de katıldı.