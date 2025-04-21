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Ordu'da Sis Etkisini Sürdürüyor

Ordu'da Sis Etkisini Sürdürüyor
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Ordu'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Özellikle Altınordu ilçesinde havanın düşük sıcaklıklarıyla birlikte sis, kıyıdan yüksek kesimlere kadar yayıldı. Meteoroloji, bu durumun mayıs ayının ilk haftalarına kadar devam edebileceğini belirtti.

ORDU'da gün boyu aralıklarla etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Altınordu ilçesinde dün etkili olan sis, bugün de devam etti. Sahilden, yükseklere doğru uzanan sis dolayısıyla güzel görüntü oluştu. Kentin seyir terası konumundaki 530 rakımlı Boztepe'nin eteklerini de sis tabakası kapladı. Meteoroloji verilerine göre, deniz suyu sıcaklığının 10-11 derece, hava sıcaklığı ise 12-13 derece ölçüldü.

Öte yandan, Meteoroloji yetkilileri, bahar aylarında ısınan havayla birlikte deniz suyu sıcaklığının düşük olmasıyla sis yaşandığını ve bu durumun mayıs ayının ilk haftalarına kadar devam edebileceğini belirtti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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