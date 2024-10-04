Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Silahlı Yaralama Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da Silahlı Yaralama Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da meydana gelen silahla yaralama ve mala zarar verme olayında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Ordu'da, silahla yaralama ve mala zarar verme olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim'de ateşli silahla kasten yaralama-6136 sayılı kanuna muhalefet ve mala zarar verme olayı meydana geldi.

Olayın şüphelileri 16'şar suç kaydı bulunan C.K. (33) ve S.A. (29) ile 5 suç kaydı bulunan C.Ş. (31) ve 8 suç kaydı olduğu belirlenen H.A. (30), polisler tarafından olayda kullanılan 4 ruhsatsız tabanca ve 12 fişekle yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.A, C.K. ve S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, C.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

Yerel Haberler Politika 3-sayfa Güncel Hukuk ordu Suç

Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

Şahan Gökbakar'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cuma günü hangi diziler var? 4 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 4 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 70. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Özgür Özel Gülşah Durbay ilişkisi iddiası yalanlandı mı? YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 27. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İstanbul Fatih'te kafası kesilip surlardan atılan kız kim, adı ne? Arka Sokaklar CANLI izle! 4 Ekim Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho gidiyor mu? Özgür Özel'lin yasak aşk yaşadığı iddia edilen belediye başkanı kim? Fatih Edirnekapı'da bir şahıs, kızın kafasını kesti ve intihar etti
title