Ordu'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

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Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen kavgada, muhtarın da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Olayın ardından bir kişi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Ordu'da silahlı ve bıçaklı kavgada muhtarın da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Perşembe ilçesine bağlı Ortatepe Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada A.A. ve B.D. bıçakla, mahallenin muhtarı Sezai Aydın ile B.A, N.A. ve O.A. ise silahla ateş edilmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

K.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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