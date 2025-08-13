Ordu'da Silahlı Tartışma: Eşini Vurup Kendini Vurdu

Ordu'da Silahlı Tartışma: Eşini Vurup Kendini Vurdu
Ordu'da, eşi Selma M.'yi el yapımı tabanca ile bacağından vuran İlkay M. kendi başına ateş etti. Çift hastaneye kaldırılırken, İlkay M.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

ORDU'da eşi Selma M.'yi (45) el yapımı tabanca ile bacağından vurarak yaralayan İlkay M. (50), ardından aynı tabanca ile kendi başına ateş etti. Çift, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken İlkay M.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir ayrı yaşayan Selma M. ile İlkay M. Çifti, 4 katlı binanın çatı katındaki dairesinde tartışmaya başladı. Bir süre sonra İlkay M., el yapımı tabanca ile Selma M.'ye ateş ederek bacağından vurdu, sonrasında aynı tabanca ile kendisini başından vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı oldukları belirlenen ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası İlkay M., Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Selma M. ise Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlkay M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çiftin, bir süredir ayrı yaşadıkları ve Selma M.'nin kıyafetlerini almak için daireye geldiği; 2 çocuklarının da olay sırasında dışarda oldukları öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
