Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

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Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
Ordu'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde silahla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde silahla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki bir otoparkta Tolga O'ya, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

Olayda yaralanan Tolga O, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

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