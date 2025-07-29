Ordu'da Silahlı Saldırıda 3 Kişi Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 14 Temmuz'da Kaledere Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan İ.K. ile seken kurşunlardan Y.F. ve C.K'nin yaralanmasına ilişkin polis ekipleri çalışmasını sürdürdü.

Ekipler, Samsun'un Çarşamba ilçesinde 27 Temmuz'da düzenledikleri operasyonda zanlılar H.K. (14), İ.K. ve Y.E'yi gözaltına aldı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla ilgili E.F.Y'yi de gözaltına aldı.

Zanlıya yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin bugün adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince Y.E. ve E.F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.