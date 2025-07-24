Ordu'da Silahlı Saldırı: Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

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Ordu'nun Ünye ilçesinde, husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Özgen Soysal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Orhan Gürül tutuklandı.

?? Ordu'nun Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Ortayılmazlar Mahallesi Yalı mevkisinde 1 Mayıs'ta kafede oturduğu sırada aralarında husumetli olduğu ileri sürülen Orhan Gürül'ün (36) tabancayla saldırısı sonucu ağır yaralanan Özgen Soysal (44), tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Soysal'ın cenazesi, yarın kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Olayın ardından gözaltına alınan Gürül ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
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