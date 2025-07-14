Ordu'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Ordu'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kaledere Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nu Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'nde İ.K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay anında çevrede bulunan Y.F. ile C.K. da seken kurşunlar sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti

Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul'a indirmek

Ali Koç iki dünya yıldızını aynı uçakla İstanbul'a indiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.