Son dakika haberleri... Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki esnaf arasında çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.

Kaledere Mahallesi'nde esnaflık yapan A.U. ile Y.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.U, tabancasıyla ateş ettiği Y.A'yı bacağından yaraladı.

Y.A, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Polis, A.U'yu gözaltına aldı.