Ordu'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir mekanda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Y.Ç. adlı şahıs, tabancayla ateş ederek Tayfun Yılmaz'ı yaraladı. Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, Y.Ç'yi gözaltına aldı.
Ordu'da çıkan silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti.
Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'ndeki bir mekanda Y.Ç. ile Tayfun Yılmaz arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç'nin tabancayla ateş ettiği Yılmaz yaralandı.
Yılmaz, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölköy Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, Y.Ç'yi gözaltına aldı.