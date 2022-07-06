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Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çamurlu Mahallesi Saray Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde Koray Dursun Kavaklı (22) ile U.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.G, tabancayla Kavaklı'ya ateş etti.

Ağır yaralanan Kavaklı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ordu'daki özel hastanede tedavi altına alındı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan U.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Hisarcık Kavaklı Ünye Ordu Güncel Haberler

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