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Son dakika: Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Son dakika haberler... Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Yeni Mahalle'de çay ocağı işleten Çağatay Çeküç ile dükkanın önüne otomobille gelen henüz kimliği tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Çeküç, karşı tarafın tabancayla ateş etmesi sonucu bacağından yaralandı.

Çeküç, kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kullandığı aracı olay yerinde bırakarak kaçan zanlıyı arıyor.

Son dakika: Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika: Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika: Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Eyüp Elevli - Güncel

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