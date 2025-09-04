Haberler

Ordu'da Silahlı Kavga: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde su borusu nedeniyle çıkan bir tartışma sonucu H.T. tarafından iki kardeşin silahla vurularak hayatını kaybetmesi üzerine şüpheli yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.

Aydıntepe Mahallesi Zembek mevkisinde Mehmet ve kardeşi Hasan B. ile H.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T, tabancayla iki kardeşe ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tartışmanın su borusu nedeniyle çıktığı bildirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, su borusu nedeniyle çıkan tartışmada iki kardeşin, H.T. (68) tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

H.T'nin olay yerinden firar ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, istihbarat unsurları, Jandarma Asayiş Timleri, Komando Timleri ve iz takip köpek unsurlarının müşterek çalışması sonucu olay yerine yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde silahı ile kaçarken sağ olarak yakalanmıştır. Şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınmış olup, olay ile ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu

Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafiği tehlikeye soktu! Yolun ortasında uyudu, o anlar kameralarda

Yolun ortasında duran aracın yanına gitti, gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.