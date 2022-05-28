ORDU'DA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI - Haberler

ORDU'nun Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay öğle saatlerinde ilçe merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Bilinmeyen nedenle aralarında husumet bulunan iki grup, araçlarıyla karşılaştıkları yolda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ö. ve N.Ö. araçlarında bulunan tabancalarla ateş edip, kaçtı. Çıkan mermilerin bacaklarına isabet etmesi sonucu A.M. ile M.T., yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalede bulunan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaçan saldırganlar da polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel