Ordu'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Düz Mahalle'de karşılaşan A.K. ile N.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.K. üzerindeki tabanca ile A.K.'ya ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile polis sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaranan A.K. Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

N.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.