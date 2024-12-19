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Ordu'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

Ordu'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 1 Gözaltı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olayda yaralanan M.C.U. hastaneye kaldırılırken, G.Ö. polis tarafından yakalandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen G.Ö. ile M.C.U. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ö. yanında getirdiği tabanca ile M.C.U'ya iki el ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.C.U. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan G.Ö. polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonrası suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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