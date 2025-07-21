Ordu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada S.Ş. hayatını kaybetti. O.A. tarafından ağır yaralanan S.Ş., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli O.A. Giresun'da yakalandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şarkiye Mahallesi Şükrü Efendi Sokak'taki eğlence mekanında, O.A. ile S.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.A, tabancayla S.Ş'yi ağır yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

S.Ş, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli O.A, olayda kullandığı silahla Giresun'da yakalandı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Bakan Kurum'u kızdıran olay! Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın

Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü

Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.