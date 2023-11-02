Ordu'da Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 1 kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ordu'da, jandarma ekipler tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Çatalpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 adet yivli tüfek, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet dürbün, 7 adet şarjör, 33 adet silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU