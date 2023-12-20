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Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

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Ordu'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Altınordu ve Ünye ilçelerinde kaçak silah ticaretine yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin belirlediği ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 17 kurusıkı tabanca, çok sayıda tüfek ve tabanca fişeği, 4 namlu, 11 tabanca üst kapağı ile üst kapağı olmayan 13 tabanca gövdesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.Ş. ile R.G, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

R.G. savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, C.Ş. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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