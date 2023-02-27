Ordu'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı Güncel Haberler Ordu'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı. Ordu'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Çatalpınar ilçesinde bir aracı durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada, 2 uzun namlulu silah ile 950 fişek ele geçirdi, araçtaki A.T. ile M.Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Ordu Güncel Haberler

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