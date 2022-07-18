Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

AA - Hayati Akçay - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım arazileri, ev ve iş yerleri zarar gördü.

Ordu'da gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım arazileri, ev ve iş yerleri zarar gördü.

Kentte gece yaşanan şiddetli yağış Fatsa, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde etkili oldu.

Fatsa ilçesine bağlı Ilıcalar Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altına kaldı. Bir çiftlikte suyla dolan ahırdaki 10 büyükbaş, çalışan tarafından kurtarıldı.

Şiddetli yağış sonucu Altınordu ilçesindeki bazı evlerin bodrum katlarıyla iş yerlerinde de su baskını oluştu.

İş yeri ve ev sahipleri, belediye ekiplerinin desteğiyle suyu tahliye etmeye çalıştı.

Perşembe ilçesinde ise bazı noktalarda heyelan meydana geldi.

Kentte yağış nedeniyle bazı ırmakların debisinin de yükseldiği gözlemlendi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji'nin Ordu için aşırı yağış uyarısı verdiği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Hayati Akçay - Güncel

Perşembe Ordu su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title