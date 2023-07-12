Ordu'da Şiddetli Yağış Sonrası Heyelan ve Su Baskınları

ORDU'da aralıklarla 4 gün devam eden şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bİrçok ev ve işyerinin sular altında kaldığı ve ulaşımın tıkandığı yağış sonrası temizlik çalışmasının yürütüldüğü kentte bini aşkın heyelan yaşandı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Yağan yağmur miktarına göre hesap ettiğimiz zaman en son bu şiddette yağış 45 yıl önce olmuş. Onun tekrarı iade edilen bir afetti' dedi.

Ordu'da geçen hafta cumartesi gününden salı gününe kadar etkili olan şiddetli yağış ile birlikte kent genelinde yaşanan 168 dere taşkını sonucu 1023 noktada toprak kayması, 120 noktada heyelan, 570 ev ve iş yerinde ise su baskını meydana geldi. Toprak kayması ve heyelanlar nedeniyle kapanan 1043 yol trafiğe kapanırken yapılan temizlik çalışmasının ardından 968'i yeniden ulaşıma açıldı. Halen trafiğe kapanan 75 yolda ekiplerin çalışmasının devam ettiği bildirildi. Kentteki 848 yağmur suyu hattı tıkandı. İl genelinde metrekareye ortalama 114 kilogram yağmurun düştüğü kentte, başlatılan hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor. Yağış nedeniyle denizin rengi ise kahverengine büründü.

KARADENİZ-AKDENİZ YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Ordu'dan başlayarak Akdeniz'e uzanan Karadeniz-Akdeniz Yolu da, yağış ile birlikte oluşan heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

'YAKLAŞIK 1200 HEYELAN MEYDANA GELDİ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kentte heyelanlarla mücadele ettiklerini belirterek, 'Suyu, seli, yağmuru kontrol edebiliyoruz ama heyelan beklenmedik patlak veriyor. Ordu'da bazı noktalar uçtuğu zaman da ağaçlar, taşlar topraklarıyla birlikte gelince büyük ölçüde sorun oluyor. Bini aşkın heyelan meydana geldi. Bunlarla mücadele ediyoruz. Yolların kapanma durumu oldu. Fakat yoğun bir çalışma ile çok şükür bunu koordinasyon ile yönetebildik. Bizim 290 iş makinesi, 822 personelimiz ile onun dışında Altınordu Belediyemizin, valiliğimizin çalışmalarıyla, AFAD'ın katkılarıyla hatta polis ve jandarmamızın topyekun halkımız ile birlikte yaptığı çalışmalarla bu afeti kısa sürede atlattık ve normale döndük' diye konuştu.

İKİ İLÇEDE SU KESİNTİSİ

Altınordu ve Fatsa ilçelerinde ana şebeke borularının patlaması nedeniyle su verilemediğini ifade eden Güler, 'Su kesintileri oldu. Çünkü ırmaklar taşkın halinde su borularını da götürdü. Sistemimizi bozdu ama yoğun bir mühendislik çalışmasıyla onarımları yaptık. Kendi makinelerimiz hemen devreye girdi. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma ile yönettik' şeklinde konuştu.

SEL İLE BİRLİKTE YER ALTINDAKİ YENİ DERELER ORTAYA ÇIKTI

Başkan Hilmi Güler, yaşanan afetin ardından üstü kapatılan yeni derelerin ortaya çıktığına dikkat çekerek, 'Yağan yağmur miktarına göre hesap ettiğimiz zaman en son bu şiddette yağış 45 yıl önce olmuş. Onun tekrarı iade edilen bir afetti. Burada tabi ki Altınordu ilçesi 14 dere üzerine kurulmuş bir şehir. Fakat detayına baktığımız zaman bunun daha fazla olduğunu gördük. Çünkü üstü kapatılmış derelerin, bu sel sırasında yapılan hataların açığa çıkması şeklinde gerçekleşti. 14 derenin aslında 64 dere olduğunu gördük. Zamanla üzeri kapatılan derelerin sorun olduğunu gördük. Buda bizim daha ciddi bir dirençli kent konseptini geliştirmemizi gerektirdi. Şimdi daha yoğun bir çalışmayla yepyeni bir konseptle eski derelerin üzerinin kapanmasından doğan problemleri de çözüm arayacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Kısacası böyle bir şeyi ilerde tekerrür etmesi veya daha az zarla atlatılması üzerine bir şehircilik anlayışını gerçekleştiriyoruz' ifadelerinde bulundu. Güler, kentteki temizlik ve onarım çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.