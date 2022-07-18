Ordu'da şiddetli yağış hasara yol açtı

Ordu'da gece etkili olan şiddetli yağış sonucu barınakta demirli 2 balıkçı teknesi battı, bazı tarım arazileri, ev ve iş yerleri zarar gördü.

Kentte gece başlayan, gün içinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Fatsa ilçesine bağlı Ilıcalar Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altına kaldı. Bir çiftlikte suyla dolan ahırdaki 10 büyükbaş hayvan, çalışan tarafından kurtarıldı. Bir üreticiye ait yaklaşık 50 tavuk ise telef oldu.

İlçedeki Yalıköy Balıkçı Barınağı'nda demirli 2 balıkçı teknesi battı, yağış sebebiyle dere yataklarından gelen odun parçaları barınağa doldu.

Yalıköy Deresi üzerindeki demir köprü zarar görürken bazı elektrik direklerinin de yıkıldığı görüldü.

Yalıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Mollaoğlu, gazetecilere, yağış nedeniyle barınağın ciddi hasar gördüğünü belirterek, iki amatör balıkçı teknesinin battığını söyledi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da bölgede hasara uğrayan yerlerde incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şiddetli yağış sonucu Altınordu ilçesinde de bazı evlerin bodrum katları ile iş yerlerinde su baskını oluştu. İş yeri ve ev sahipleri, belediye ekiplerinin desteğiyle suyu tahliye etmeye çalıştı.

Perşembe ilçesine bağlı Yarlı Mahallesi'nde toprak kayması nedeniyle 4 ev zarar gördü.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, bazı mahallelerde heyelan meydana gelen alanlarda incelemede bulundu.

Kentte yağış sebebiyle bazı ırmakların debisinin de yükseldiği gözlemlendi.

5 ilçede 242 noktada heyelan ve toprak kayması meydana geldi

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 5 ilçede 242 noktada heyelan ve toprak kayması meydana geldiği belirtilerek, Fatsa ilçesinde 2 köprünün hasar gördüğü ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesinin, 298 iş makinesi ve 418 personelle heyelan yaşanan bölgelere müdahale ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Ordu'yu etkisi altına alan şiddetli yağışlar heyelanları da beraberinde getirdi. Dün akşamdan bu yana yaşanan yağışlara bağlı olarak Fatsa, Gürgentepe, Perşembe, Çamaş ve Altınordu ilçelerinde heyelanlar oluştu. Şiddetli yağışların başlamasının ardından sahada olan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, heyelan yaşanan 242 noktaya müdahale etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in liderliğinde yapılan koordineli çalışmalarla heyelan ve toprak kayması meydana gelen bölgelere hızlı şekilde müdahale edilerek, yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçildi."

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in şu değerlendirmesine yer verildi:

"AFAD verilerine göre, son 24 saatte metrekareye Fatsa'da 260, Perşembe'de 230, Altınordu'da 93,6, Çamaş'ta 38, Gürgentepe'de ise 50 kilogram yağmur düştüğü bilgisi var. Lokal olarak yağan bu yağmurlar son yılların en şiddetli yağışlarından biri olarak kayda geçti."