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Ordu'da şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaca tutunan kişi kameraya yansıdı

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Ordu'nun Akkuş ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir kişi, ağaca tutunarak ayakta kalmayı başardı. Rüzgarın etkisini yitirmesiyle yoluna devam eden kişinin bu anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir kişinin, şiddetli rüzgarda ağaca tutunarak ayakta kalması kameraya yansıdı.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, bazı iş yerleri önündeki tezgah ve malzemeleri uçurdu.

Bu sırada Atatürk Caddesi'ndeki kaldırımda yürüyen bir vatandaş, rüzgarın etkisiyle dengesini kaybetti.

Kaldırımdaki ağaca tutunarak ayakta kalmayı başaran kişi, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yoluna devam etti. Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, şiddetli rüzgarın etkili olduğunu ancak kısa sürdüğünü belirterek, ilçede şu ana kadar olumsuz yönde ihbar almadıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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