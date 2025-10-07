Haberler

Ordu'da Siber Suç Operasyonu: 7 Gözaltı, 3 Tutuklama

Ordu merkezli 6 ilde düzenlenen siber suçlara karşı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı. Operasyonda siber suçlarla ilgili çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ordu merkezli 6 ilde, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Bilişim sistemine girme", "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçları kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Ordu, Antalya, Erzurum, Iğdır, Zonguldak ve Yozgat'ta 7 adreste 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda, 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 5 USB bellek, bir laptop, 2 bilgisayar, 1 tabanca ve 14 tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahıs yakalanmış olup Y.A.E, A.B. ile S.S. adlı 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. A.D. isimli şüpheli şahıs adli kontrolle serbest bırakılmış olup 3 şüpheli ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır."

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
