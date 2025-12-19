Haberler

Ordu-Hareket halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet yandı

Güncelleme:
Ünye ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Berat T. (26) yönetimindeki 44 LH 638 plakalı kamyonet, hareket halindeyken alev alıp yanmaya başladı. Motor kısmından dumanların çıktığını fark eden Berat T., kamyoneti yol kenarına çekerek, araçtan indi. Alevler kısa sürede kamyonetin ön kısmını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonet, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
