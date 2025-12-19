Hareket halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet yandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın sona erdikten sonra kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Berat T. (26) yönetimindeki 44 LH 638 plakalı kamyonet, hareket halindeyken alev alıp yanmaya başladı. Motor kısmından dumanların çıktığını fark eden Berat T., kamyoneti yol kenarına çekerek, araçtan indi. Alevler kısa sürede kamyonetin ön kısmını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonet, kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.