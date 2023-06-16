Ordu'da sel ve taşkın riski ortadan kalktı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 4 yılda yaptıkları çalışmalar sayesinde, şehirde geçmiş yıllarda görülen sel ve taşkınların yaşanmadığını söyledi.

Güler, Belediye Meclisi Toplantısı'nda, hesaplanması güç ama mümkün olan çalışmalar sayesinde Ordu'ya katma değer kazandırdıklarını belirtti.

Şehri daha modern hale getirmek adına her ilçede alt ve üstyapıda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Güler, "Son günlerde sel ve heyelanlar ülkemizin birinci gündem maddesi haline geldi. Ordu da komşu ilimizdeki gibi aynı yağışı hatta bazı noktalarda daha fazlasını aldığı halde, yaptığımız yatırımlarla bu dönemi sorunsuz şekilde geçiriyoruz." dedi.

Güler, 4 yılda yaptıkları çalışmalar sayesinde, şehirde geçmiş yıllarda görülen sel ve taşkınların yaşanmadığının altını çizerek, "Sadece şehrimizde bu riski ortadan kaldırmak adına 4 yıllık sürede 140 kilometre yağmur suyu hattı yaptık, 13 bin metre menfez yaptık, altyapıdan da 2 bin 400 kamyon malzeme çıkardık. Bunun haricinde 35 kilometre yağmur suyu hattı temizlendi. 8 bin adet ızgara temizliği yapıldı. Ayrıca 5 bin metre menfez temizliği yapıldı." diye konuştu.

Heyelanlara karşı da 140 bin metreküp duvar yapıldığını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Biz bu çalışmaları yapmamış olsak ilçelerimizde muhtemel sel ve heyelanlar olabilirdi. Özellikle temmuz ve ağustos, bölgemiz için önemli risk teşkil eden aylar. Buna göre ekiplerimiz önlemler aldı, almaya da devam ediyor. Bu çalışmaları siz meclis üyelerimiz ile yaptık. Siz değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Biz şehrimiz, ilçelerimiz için gece gündüz çalışmaya iş yapmaya devam ediyoruz."

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