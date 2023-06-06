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Ordu'da sel ve heyelan riskine karşı taşımalı eğitime ara verildi

Ordu'da sel ve heyelan riskine karşı taşımalı eğitime ara verildi

Güncel Haberler

Ordu'da sel ve heyelan riskine karşı taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Ordu'da sel ve heyelan riskine karşı taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Vali Tuncay Sonel, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde şiddetli yağış beklendiğini belirtti.

Sel ve heyelan riskine karşı tedbir amacıyla, kent genelinde 2 bin 223 araçla okullarına gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitimine bugün ara verildiğini bildiren Sonel, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

Tuncay Sonel Ordu Güncel Haberler

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