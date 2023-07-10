Ordu'da etkili olan sel ve heyelanların ardından ulaşıma kapanan sahil yolu, yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. İlde ekiplerin çalışmaları sürerken, yağışların gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

- Ordu'da sel ve heyelan nedeniyle kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı

ORDU - Ordu'da etkili olan sel ve heyelanların ardından ulaşıma kapanan sahil yolu, yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. İlde ekiplerin çalışmaları sürerken, yağışların gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Ordu'da cumartesi akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Altınordu ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. Metrekareye Altınordu ilçesinde 92, Fatsa ilçesinde 120 ve Perşembe ilçesinde 130 kilogram yağışın düştüğü Ordu'nun bazı noktalarında ev ve iş yerleri su altında kalırken, heyelanlar meydana geldi ve Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmaların ardından kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede meydana gelen sel ve heyelan sonrası ekipler zarar tespit çalışması da başlattı. Ev ve işyerlerine giden ekipler, hasar alan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre yağışların yarın (11 Temmuz) tarihine kadar devam etmesi tahmin ediliyor.